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Тяжёлая трудовая династия: внука Зюганова прочат в лидеры КПРФ

Тяжёлая трудовая династия: внука Зюганова прочат в лидеры КПРФ

Политнавигатор Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид может возглавить партию в следующем году.

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Комментарии
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Кот Рыжый
А коммунистическую корону, дедушка Зю передаст внучку?! Старый Зю--совсем охренел?! Он настолько дискредитированный политик, настолько заляпан грязью, осталось на плече лилию наколоть для полного портфолио! Стервец, продал голоса избирателей, Алкашу в 90-х годах!
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3 час.
Нина Бусыгина
это не партия а одни придурки -- посмотрите , гдде бы зюганов не снимался постоянно с грудининым 9 ВОР  ХАПУГА ) ДА БЫЛИ КОММУНИСТЫ В РЕВОЛЮЦЫЮ А ЧТО СЕЙЧАС ОДНИ РВАЧИ .
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3 час.
Ингерман Ланская
а можно узнать хоть одну фамилию камунизда в &quot;рэволуцыю&quot;?
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2 час.

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