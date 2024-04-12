Тяжёлая трудовая династия: внука Зюганова прочат в лидеры КПРФ

А коммунистическую корону, дедушка Зю передаст внучку?! Старый Зю--совсем охренел?! Он настолько дискредитированный политик, настолько заляпан грязью, осталось на плече лилию наколоть для полного портфолио! Стервец, продал голоса избирателей, Алкашу в 90-х годах!

Нина Бусыгина

это не партия а одни придурки -- посмотрите , гдде бы зюганов не снимался постоянно с грудининым 9 ВОР ХАПУГА ) ДА БЫЛИ КОММУНИСТЫ В РЕВОЛЮЦЫЮ А ЧТО СЕЙЧАС ОДНИ РВАЧИ .