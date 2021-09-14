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О добровольно-принудительном уходе Владимира Путина

О добровольно-принудительном уходе Владимира Путина

Вот так! Столько лет ждали-ждали, а в решающий момент – никто не готов.Нынешний бессменный, а точнее несменяемый, российский президент Владимир #Путин внезапно заявил, что «уже скоро» покинет своё рабочее место в Кремле, причём не по своей воле.

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Евгений Натесов
Как же вам, пиндоскимшлюшкам, Путин мешает. Не дождётесь.
Денис
Нихера непонятно, уйдёт или не уйдёт, подцепил заразу или нет. Статья написана в его стиле, без всякой конкретики, кота за яйца тянет пустой балабол.
Нина Шалева
Придурошная статья! Идиот писал!!! От не хрен делать написал глупейшую тупую глупость! Что, тем других нет!

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