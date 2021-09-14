О добровольно-принудительном уходе Владимира Путина

Вот так! Столько лет ждали-ждали, а в решающий момент – никто не готов.Нынешний бессменный, а точнее несменяемый, российский президент Владимир #Путин внезапно заявил, что «уже скоро» покинет своё рабочее место в Кремле, причём не по своей воле.
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