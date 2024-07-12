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«Вместе не так страшно»: на Украине саммит НАТО сравнили со сьездами КПСС

«Вместе не так страшно»: на Украине саммит НАТО сравнили со сьездами КПСС

Вчера на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписан «Украинский договор», участниками которого стала 21 страна Запада – под пакетом «проукраинских инициатив» поставили свои подписи лидеры Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и еще 17 стран, пишет  Associated Press News.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Читал статью, и вспомнил присказку, ОЧЕНЬ ТОЧНО отражающую смысл этого саммита, да, пожалуй и ВСЕЙ западной политики в в отношении украинского конфликта: &quot;ЗА ВАШЕЙ СПИНОЙ МЫ ГРУДЬЮ ВСТАНЕМ&quot;!
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12 час.
ЖИГА жига
чем  больше  тем  лучше   быстрей дойдет...  доходит  только  через  &quot;жопу&quot;
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12 час.
Балу -
В НАТО - 32 страны... Подписалось под смертным приговором Украине - 20, да ещё плюс Япония, которая к НАТО имеет такое же отношение, как деревенский сортир к парфюмерной фабрике... Вопрос: а чё не все страны НАТО подписались-то под малявой?... Да ещё и зеля каким-то боком там присел...
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8 час.

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