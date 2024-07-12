«Вместе не так страшно»: на Украине саммит НАТО сравнили со сьездами КПСС

Читал статью, и вспомнил присказку, ОЧЕНЬ ТОЧНО отражающую смысл этого саммита, да, пожалуй и ВСЕЙ западной политики в в отношении украинского конфликта: "ЗА ВАШЕЙ СПИНОЙ МЫ ГРУДЬЮ ВСТАНЕМ"!

чем больше тем лучше быстрей дойдет... доходит только через "жопу"

Балу -

В НАТО - 32 страны... Подписалось под смертным приговором Украине - 20, да ещё плюс Япония, которая к НАТО имеет такое же отношение, как деревенский сортир к парфюмерной фабрике... Вопрос: а чё не все страны НАТО подписались-то под малявой?... Да ещё и зеля каким-то боком там присел...