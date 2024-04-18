Владельцы целых 3 млн Honda Accord и Honda CR-V могут потенциально пострадать от неожиданного экстренного торможения

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила, что расширила свое расследование сообщений о неожиданном срабатывании систем автоматического экстренного торможения примерно в 3 миллионах автомобилей Honda Motor.
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