Украинские войска за сутки нанесли 17 ударов по Горловке артиллерией и БПЛА

Семнадцать артиллерийских налетов и атак беспилотными летательными аппаратами провели украинские войска против Горловки за истекшие сутки, 5 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.