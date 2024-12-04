Украинские войска за сутки нанесли 17 ударов по Горловке артиллерией и БПЛА

Семнадцать артиллерийских налетов и атак беспилотными летательными аппаратами провели украинские войска против Горловки за истекшие сутки, 5 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии