США могут сделать Колумба козлом отпущения?

"Путешественник признан виновным не только в гибели десятков миллионов американских индейцев, но и последующей многовековой агрессивной политике коллективного Запада – благодаря золоту, которое хлынуло в Европу, Испания, Португалия, Англия, Франция и другие страны смогли поработить десятки народов и создать свои колониальные империи.