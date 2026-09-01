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Татар-информ

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Федеральный банк выяснил, в каких регионах жители раньше всех идут за покупками

Федеральный банк выяснил, в каких регионах жители раньше всех идут за покупками

Фото от Банка ВТБ (ПАО) ВТБ и технологическая компания Platforma к ВЭФ 2026 выяснили, в какие часы по местному времени жители разных регионов России чаще всего делают покупки.

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