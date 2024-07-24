# Чернильница Ну и о депутате Матвееве немного поговорим! Друзья, мы с вами довольно часто слышим истории в которых по каким-то необъяснимым причинам нарушителям закона удается уйти от ответственности, либо эта самая ответственность оказывается настолько ничтожна, что лучше бы и не позорились.
Задержан следователь Самвэл Мирижанов, покрывавший убийцу русского героя, Пилосяна
Комментарии
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Мила Губанова
нам навязывают мигрантов которые стремятся к геноциду над русскими и полное уничтожение православия.насилие.избиение.гнев.неприятие русских.несут мигранты и навязывают православной руси свои нравы-ни кто ни когда даже платки не носил а теперь полно хиджабов одежда для пустынь.внедряют в нашу страну-зачем-а чтоб уничтожить православие мечта эрдагана захватить крым и кубань а захватывает всю Россию и помогают мигрантам уничтожать страну продажные чины
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1 час.
Александр Рожков
Кому то Затулин дорогу перешел. Кому? Вот он пишет: "...Вопрос не в том, чтобы лишать гражданства, а в том, чтобы не давать гражданство тем, кому не надо»,- заключил Затулин. Если кто против этих слов Затулина, пусть обоснует свою позицию. Разве есть несогласные с тем, что не надо давать гражданство тем, кому не надо? Конечно и лишать гражданства надо тех, кого надо. Но, скорее всего, он имел ввиду, что если не давать гражданства, кому не надо, то и лишать его не будет необходимости. Очень много статей появляется на этих сайтах "Мир тесен", где много, много приводится буков о несправедливостях и прочем, с чем все согласны, а затем, как бы, между прочим, вбрасывается осуждение известных политиков. Это, например, Затулин, Царев,.... Причем при внимательном рассмотрении оказывается, что все высосано из пальца и ни какого отношения они не имеют, к множеству фактов, приводящихся авторами. Будьте бдительны. На сайтах орудуют провокаторы...
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41 мин.
Александр Рожков
Счас. Я уже бегу брать билет в Сочи чтобы опрашивать население. А сами то вы можете привести какие либо факты?
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38 мин.
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