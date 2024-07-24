Задержан следователь Самвэл Мирижанов, покрывавший убийцу русского героя, Пилосяна

Александр Рожков

Кому то Затулин дорогу перешел. Кому? Вот он пишет: "...Вопрос не в том, чтобы лишать гражданства, а в том, чтобы не давать гражданство тем, кому не надо»,- заключил Затулин. Если кто против этих слов Затулина, пусть обоснует свою позицию. Разве есть несогласные с тем, что не надо давать гражданство тем, кому не надо? Конечно и лишать гражданства надо тех, кого надо. Но, скорее всего, он имел ввиду, что если не давать гражданства, кому не надо, то и лишать его не будет необходимости. Очень много статей появляется на этих сайтах "Мир тесен", где много, много приводится буков о несправедливостях и прочем, с чем все согласны, а затем, как бы, между прочим, вбрасывается осуждение известных политиков. Это, например, Затулин, Царев,.... Причем при внимательном рассмотрении оказывается, что все высосано из пальца и ни какого отношения они не имеют, к множеству фактов, приводящихся авторами. Будьте бдительны. На сайтах орудуют провокаторы...