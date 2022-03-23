Происшествия

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В Ставропольском крае главные врачи городских больниц подозреваются во взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела в отношении главного врача ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» и главного врача ГБУЗ СК «Городская детская больница имени Г.

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