В Ставропольском крае главные врачи городских больниц подозреваются во взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела в отношении главного врача ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» и главного врача ГБУЗ СК «Городская детская больница имени Г.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела в отношении главного врача ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» и главного врача ГБУЗ СК «Городская детская больница имени Г.
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