Пора готовить деньги: Microsoft может выпустить Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5 уже в апреле — СМИЕсли никакой ошибки нет, владельцы платформы Sony получат два высокопрофильных эксклюзива Xbox Series X|S в один месяц.
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