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Почему древние римляне ели лёжа?

Почему древние римляне ели лёжа?

Древние римляне не сами додумались до идеи принимать пищу в горизонтальном положении. Когда Рим только появился, его самыми развитыми в культурном отношении соседями были: с юга греческие колонии, а с севера этруски.

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