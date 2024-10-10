Рябков: заявление Трампа о денуклеаризации не соответствует действительности

Высказывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что в период его нахождения у власти американские власти были близки к заключению с РФ и КНР сделки о денуклеаризации, не соответствуют действительности.
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