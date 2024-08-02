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Зачем он это делает? Депутат Семигин подал в суд на создателя школы операторов FPV-дронов

Зачем он это делает? Депутат Семигин подал в суд на создателя школы операторов FPV-дронов

Фото: Gennadii Khameliyanin/Globallookpress Депутат Госдумы Семигин подал в суд на создателя школы операторов FPV-дронов Александра Картавых.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Не сопли жевать и не плакаться  ....  а НУЖНО ЗАПУСКАТЬ ПРОЦЕДУРУ ОТЗЫВА ТАКИХ ДЕПУТАТИШЕК ДЕГЕНЕРАТОВ  , СБОР ПОДПИСЕЙ  , КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В СУДЫ ..... и т.д.   С ФОРМУЛИРОВКОЙ - ЗА АНТИНАРОДНУЮ  , АНТИСТРАНОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  и с ЗАПРЕТОМ НА  ВСЯКУЮ УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ДОЛЖНОСТЬ !       Дерьмо нужно утилизировать !
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20 час.
Виталий Золотухин
Необходимо ликвидировать пятую колонну и евреев в Правительстве, Думе, в СМИ, на ТВ, закрыть Ельцин-центр и на местах. Вернуть памятник Ф. Дзержинскому на Лубянскую площадь, реабилитировать И. В. Сталина, Л.П.  Берия.
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19 час.
В В
Депутат обыкновенный. Ничего удивительного, сами таких плодим.
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19 час.

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