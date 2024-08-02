Зачем он это делает? Депутат Семигин подал в суд на создателя школы операторов FPV-дронов

МГ

Малик Гумеров

Не сопли жевать и не плакаться .... а НУЖНО ЗАПУСКАТЬ ПРОЦЕДУРУ ОТЗЫВА ТАКИХ ДЕПУТАТИШЕК ДЕГЕНЕРАТОВ , СБОР ПОДПИСЕЙ , КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В СУДЫ ..... и т.д. С ФОРМУЛИРОВКОЙ - ЗА АНТИНАРОДНУЮ , АНТИСТРАНОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и с ЗАПРЕТОМ НА ВСЯКУЮ УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ДОЛЖНОСТЬ ! Дерьмо нужно утилизировать !