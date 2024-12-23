Прогноз погоды в Крыму на 23 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 23 декабряВ Симферополе +9 и небольшой дождьВ Севастополе +11 и небольшой дождьВ Евпатории +10 и небольшой дождьВ Черноморском +10 и пасмурноВ Джанкое +9 и пасмурноВ Ялте +9 и небольшой дождьВ Алуште +9 и небольшой дождьВ Керчи +8 и небольшой дождьВ Армянске.