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Экс-замглавы полиции в Китае приговорили к 13 годам тюрьмы за взятки

Экс-замглавы полиции в Китае приговорили к 13 годам тюрьмы за взятки

Бывшего заместителя начальника управления общественной безопасности в восточной китайской провинции Цзянсу признали виновным в получении взятки, сообщили представители Народного суда средней ступени города Хуайань.

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