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Исполнилось 48 лет со старта межпланетной станции «Венера-12»

Исполнилось 48 лет со старта межпланетной станции «Венера-12»

Музей космонавтики напомнил о 48-летии со старта автоматической межпланетной станции «Венера-12». Ее спускаемый аппарат проработал на поверхности Венеры около 110 минут, а орбитальный модуль участвовал в исследовании гамма-всплесков.

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