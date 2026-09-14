Исполнилось 48 лет со старта межпланетной станции «Венера-12»

Музей космонавтики напомнил о 48-летии со старта автоматической межпланетной станции «Венера-12». Ее спускаемый аппарат проработал на поверхности Венеры около 110 минут, а орбитальный модуль участвовал в исследовании гамма-всплесков.
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