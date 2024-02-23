Гости «Черноречья Фест» возложили цветы к Вечному огню и «Крыльцу Изольды»

Традиционная акция памяти актрисы Изольды Извицкой прошла сегодня в Дзержинске. Ежегодно поклонники таланта актрисы и те, кто знал ее лично, собираются возле дома № 4 в переулке Жуковского, чтобы почтить память Изольды Извицкой.
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