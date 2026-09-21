Лукашенко: Белоруссия исчерпала объемы калия для Запада

Белоруссия перенаправила поставки калийных удобрений на восток, поэтому свободных объемов для западных рынков у республики сейчас нет, сообщил Александр Лукашенко на докладе главы Государственного таможенного комитета Владимира Орловского.
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