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Федерация футбола Мали поддержала Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Основные права граждан должны быть защищены при любых обстоятельствах»

Заключительный 34-й тур Лиги 1 был ознаменован рядом акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков, а также тренеров и судей появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематическом цветовом исполнении.

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