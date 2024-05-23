Федерация футбола Мали поддержала Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Основные права граждан должны быть защищены при любых обстоятельствах»

Заключительный 34-й тур Лиги 1 был ознаменован рядом акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков, а также тренеров и судей появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематическом цветовом исполнении.