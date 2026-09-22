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Татар-информ

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Из больницы выписан последний отравившийся в казанском кафе «NAN Кебаб»

Из больницы выписан последний отравившийся в казанском кафе «NAN Кебаб»

Сегодня из Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана выписали последнего пациента, отравившегося в кафе «NAN Кебаб» в Казани на улице Беломорская.

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