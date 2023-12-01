Компания PravoTech станет узлом сети РЦИС.РФ

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и IT-компания PravoTech подписали соглашение о развертывании и включении нового узла в блокчейн-инфраструктуру управления интеллектуальными правами – сеть РЦИС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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