СМИ: в России хотят запретить сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» (ВИДЕО)

Недавно вышедший на экраны России сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» вызвал скандал. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой изучить произведение тележанра, в котором, по ее мнению, «романтизируется бандитизм».
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