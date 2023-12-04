СМИ: в России хотят запретить сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» (ВИДЕО)

Недавно вышедший на экраны России сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» вызвал скандал. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой изучить произведение тележанра, в котором, по ее мнению, «романтизируется бандитизм».