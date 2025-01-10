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Политика как она есть

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Мадуро сообщил, что проведет встречу с Володиным

Мадуро сообщил, что проведет встречу с Володиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом венесуэльский лидер объявил в ходе митинга в поддержку своего вступления в должность президента, пишет ТАСС.

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