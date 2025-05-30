Рэпер Джиган записал песню в дуэте со старшей дочерью Ариелой

Ранее девочка пыталась сама записывать треки, но забросила творчество из-за критики в Сети Джиган и Оксана Самойлова с дочкой Ариелой, фото: Соцсети39-летний рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин) выпустил первый совместный трек со своей старшей дочерью Ариелой.