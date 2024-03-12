Карлсон назвал единственный вопрос, который побоялся задать Путину

Ведущий не хотел произвести на лидера плохое впечатлениеАмериканский журналист Такер Карлсон признался, что на интервью с Владимиром Путиным планировал поинтересоваться, почему в Кремле не работают чернокожие сотрудники.
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