Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщает РИА Новости.