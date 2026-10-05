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В Нижнекамском районе задержан подозреваемый в хранении наркотиков

Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по Нижнекамскому району в ходе несения службы на маршруте патрулирования в селе Большое Афанасово был задержан местный житель 1979 года рождения.

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