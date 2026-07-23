ЕЦБ не изменил ставки после июльского заседания 2023 года

Европейский центральный банк оставил без изменений процентные ставки по итогам июльского заседания. Ставка по депозитам осталась 2,25% годовых, основные операции рефинансирования – 2,4%, по маржинальным кредитам – 2,65%.
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