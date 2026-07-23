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Царьград

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ЕЦБ не изменил ставки после июльского заседания 2023 года

ЕЦБ не изменил ставки после июльского заседания 2023 года

Европейский центральный банк оставил без изменений процентные ставки по итогам июльского заседания. Ставка по депозитам осталась 2,25% годовых, основные операции рефинансирования – 2,4%, по маржинальным кредитам – 2,65%.

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