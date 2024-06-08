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FTimes

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Новые гибридные наушники HAVIT оснащены функцией шумоподавления

Новые гибридные наушники HAVIT оснащены функцией шумоподавления

Новые гибридные наушники HAVIT оснащены функцией шумоподавления Мила ЯкобссонВысокое качество, хороший звук и практичность – убедиться в этих достоинствах новых гибридных наушников HAVIT H655BT смогут в ближайшее время пользователи.

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