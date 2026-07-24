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Царьград

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"СОГАЗ" предупредил о новом мошенничестве с выплатами бойцам

"СОГАЗ" предупредил о новом мошенничестве с выплатами бойцам

Страховая компания "СОГАЗ" предупреждает о новом виде мошенничества. Злоумышленники отправляют военнослужащим и их семьям ложные уведомления о перерасчете выплат.

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