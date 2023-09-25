Медвежий угол

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«25 тысяч человек из России переводят деньги для ВСУ»

«25 тысяч человек из России переводят деньги для ВСУ»

С таким утверждением сегодня выступил популярный Telegram-канал "Два майора":"Из надёжных источников сообщают, что в результате финансового мониторинга операций граждан России установлено, что около 25 тыс.

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Комментарии
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Александр Павлов
А что мешает заблокировать эти счета?
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3 час.
Светлана Масютенко
Правильно, но...эти заблокируют, а они новые откроют
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3 час.
Кошмар
Аффтор врёт. Есть уголовное наказание за корректировку огня и за финансирование ВСУ.    Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранными государствами с 14 июля 2022 года стало в России уголовно наказуемым деянием — вступил в силу принятый Госдумой и подписанный Президентом закон. Как рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), составом преступления считают оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России...   https://www.pnp.ru/social/chto-grozit-za-finansirovanie-nacbatalonov.html
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2 час.

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