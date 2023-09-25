«25 тысяч человек из России переводят деньги для ВСУ»

Кошмар

Аффтор врёт. Есть уголовное наказание за корректировку огня и за финансирование ВСУ. Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранными государствами с 14 июля 2022 года стало в России уголовно наказуемым деянием — вступил в силу принятый Госдумой и подписанный Президентом закон. Как рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), составом преступления считают оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России... https://www.pnp.ru/social/chto-grozit-za-finansirovanie-nacbatalonov.html