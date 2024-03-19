Госдума рассмотрит возможность отмены транспортного налога в России

В России предлагают отменить транспортный налог. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия» — за правду» Сергеем Мироновым, сообщают «Известия».