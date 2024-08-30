Гречневая лапша соба с куриной грудкой и овощами - простой рецепт гречневой лапши с сочной курицей

Всем привет! Сегодня поделюсь рецептом очень вкусного обеда/ужина для всей семьи, готовится очень просто и быстро, а уплетается еще быстрее! Ингредиенты: Куриная грудка - 350 гр Гречневая лапша - 400 гр Репчатый лук - 1 шт.
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