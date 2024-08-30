Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 196 подписчиков

Гречневая лапша соба с куриной грудкой и овощами - простой рецепт гречневой лапши с сочной курицей

Гречневая лапша соба с куриной грудкой и овощами - простой рецепт гречневой лапши с сочной курицей

Всем привет! Сегодня поделюсь рецептом очень вкусного обеда/ужина для всей семьи, готовится очень просто и быстро, а уплетается еще быстрее! Ингредиенты:   Куриная грудка - 350 гр Гречневая лапша - 400 гр Репчатый лук - 1 шт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх