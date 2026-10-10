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Предел человеческой жизни составляет 120-125 лет, заявил академик Лукьянов

Предел человеческой жизни составляет 120-125 лет, заявил академик Лукьянов

Половина людей старше 80 лет страдает деменцией, поэтому долгая жизнь не означает комфортную. Об этом на фестивале "Наука 0+" заявил ректор Пироговского университета, биохимик, академик РАН Сергей Лукьянов в субботу, 10 октября 2026 года.

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