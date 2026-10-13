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«Понравилось, как справились с Кордобой» - экспертная оценка двух защитников «Зенита»

«Понравилось, как справились с Кордобой» - экспертная оценка двух защитников «Зенита»

Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что за победу в РПЛ будут бороться «сине‑бело‑голубые», «Краснодар» и «Спартак».

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