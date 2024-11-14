Фото: freepik.com Появились новые подробности о побеге солдат из воинской части. Сбежавшие в Новосибирской области военные перед побегом разгромили помещения воинской части.
"Происходит бунт": Побег солдат из воинской части. Что уже известно
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Владимир Соловьев
Дисциплинарный батальон (или сокращённо — дисбат) — особая воинская часть, предназначенная для военнослужащих, нарушивших закон или дисциплинарные правила. Сюда направляют совершивших преступления солдат и сержантов срочной службы, а также курсантов военных вузов. В дисбат попадают военнослужащие, совершившие незначительные преступления, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации. Длительность пребывания в дисбате по законодательным нормам не может превысить двух лет. После того, как срок наказания истекает, военнослужащий возвращается обратно в своё подразделение. Здесь он должен отслужить оставшийся ему срок, так как время пребывания в дисциплинарном батальоне не будет засчитываться в качестве службы. Существенным отличием дисбата от гражданской тюрьмы является то, что после окончания срока наказания в документы военнослужащего не вносится отметка о судимости. В России остались лишь два действующих дисциплинарных батальона: в/ч 12801 в посёлке Мулино Нижегородской области и в/ч 44311 в Чите. ЭТИ "ТОВАРИЩИ" СКОРЕЕ ПОПАДУТ ПОД УК РФ.
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14 час.
МС
Марина Свобода
Вырожденцы. Не мужчины
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13 час.
Михалыч
Водка хорошо легла на промытые либералами мозги.
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13 час.
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