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Напавших на пенсионера в Краснодаре школьников нашла полиция: ударили по голове и преследовали

Напавших на пенсионера в Краснодаре школьников нашла полиция: ударили по голове и преследовали

Полиция Краснодара начала проверку, уже нашла нападавших и сообщает подробности происшествия. Нападение произошло на улице Симферопольской.

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