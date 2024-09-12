Завышенные ставки по вкладам: объяснено, когда нужно забирать деньги из банка

Вкладчику стоит обращать внимание на предупреждения, которые ЦБ выносит банку, и слишком завышенные ставки по депозитам — это может говорить о том, что банк нуждается в средствах, и состояние организации под угрозой, предупреждает главный аналитик Банки.
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