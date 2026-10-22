Мэр Борнмута Роберто Рокка признался, что болеет за « Милан ». Итальянец, родившийся и выросший в Милане и с детства поддерживавший «россонери», в 2013 году переехал в Англию, где впоследствии был избран мэром Борнмута.
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