Сбежала во Францию с криптовалютой

Sergiy Che

Странно почему НИКАКИХ публикаций во французских или там пиндосских СМИ - казалось бы - от гадкого диктатора Путина бегут замы министров не абы чего, а целого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ!! И к выборам досрочным устроенным Макроном и к неудачным дебатам Байдена такой подарок - "у гадкого Путина сыпется всё - бегут к нам в мир дэмократии такие его чиновницы уря - всё правильно делали администрации Байдена и Макрона и таперя побеза Запада близка - уря!" Казалось бы.... но ТИШИНА...