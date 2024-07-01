КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ СОКОЛОВ "С ЛЁГКОЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ И В НИКАБЕ?": СБЕЖАТЬ ВО ФРАНЦИЮ ГЕНЕРАЛЬША ШЕВЦОВА МОГЛА С КРИПТОВАЛЮТОЙ Чиновницу Минобороны отстранили от занимаемой должности приказом Владимира Путина совсем недавно.
Сбежала во Францию с криптовалютой
Комментарии
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Сергей
КАКИЕ посадки?!?!!? ВЕШАТЬ НА КРАСНОЙ ПЛАЩИДИ!!!!!!!!!
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13 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Так у ней ничего нет-голая и босая
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11 час.
Sergiy Che
Странно почему НИКАКИХ публикаций во французских или там пиндосских СМИ - казалось бы - от гадкого диктатора Путина бегут замы министров не абы чего, а целого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ!! И к выборам досрочным устроенным Макроном и к неудачным дебатам Байдена такой подарок - "у гадкого Путина сыпется всё - бегут к нам в мир дэмократии такие его чиновницы уря - всё правильно делали администрации Байдена и Макрона и таперя побеза Запада близка - уря!" Казалось бы.... но ТИШИНА...
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5 час.
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