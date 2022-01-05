Известный американский телеведущий Джон Стюарт обвинил Джоан Роулинг в антисемитизме. По его словам, гоблины в "Гарри Поттере" очень похожи на персонажей с антиеврейских карикатур начала 20-го века:Я просто показываю людям вот эту карикатуру.