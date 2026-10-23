Польша готова к созданию постоянной американской военной базы на своей территории. Инвестиции могут составить около 15 млрд злотых (около 3,8 млрд долларов).
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