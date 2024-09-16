Комиссия по ценным бумагам и биржам США расширила список претензий к Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расширила обвинения против крупнейшей в мире криптобиржи Binance и ее американского подразделения BAM Trading, утверждая, что они незаконно торговали 12 криптоактивами, которые классифицируются как незарегистрированные ценные бумаги.