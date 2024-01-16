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Свежие комментарии

  • Валерий Василенко
    Из библиотек тоже.Запретить продажи...
  • Ратник Ратник
    И его, и Быкова... Списки может составить любой читающий. А имеющиеся на складах нераспроданные тиражи - изъять и в м...Запретить продажи...
  • Ольга
    Вы читаете статьи перед тем, как комментарии к ним писать?😀Хватит это терпеть!

Релиз "Рувики"

Релиз "Рувики"

Вчера официально релизнулся российский аналог Википедии - "Рувики" https://ru.ruwiki.ru/wiki/Заглавная_страницаОт того, насколько он будет успешно развиваться, зависит то, как скоро в РФ закроют Википедию.

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