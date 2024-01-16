Релиз "Рувики"

Вчера официально релизнулся российский аналог Википедии - "Рувики" https://ru.ruwiki.ru/wiki/Заглавная_страницаОт того, насколько он будет успешно развиваться, зависит то, как скоро в РФ закроют Википедию.
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