Что можно узнать о здоровье человека по внешнему виду его ногтей

Оказывается, очень многое. Длинные или короткие, чистые и ухоженные или грязные и запущенные, с идеальным маникюром или без него, — ногти являются пусть небольшой, но важной частью нашего организма, и любые происходящие в них изменения сигнализируют о том, что происходит внутри нашего тела.
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