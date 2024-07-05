Что можно узнать о здоровье человека по внешнему виду его ногтей

Оказывается, очень многое. Длинные или короткие, чистые и ухоженные или грязные и запущенные, с идеальным маникюром или без него, — ногти являются пусть небольшой, но важной частью нашего организма, и любые происходящие в них изменения сигнализируют о том, что происходит внутри нашего тела.