Боррель признал провал ЕС в странах глобального Юга

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на сайте европейской внешнеполитической службы написал, что провальная внешняя политика объединения настроила против западных стран «весь мир».
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