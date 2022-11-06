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Ройс Уайт – о требованиях «Бруклина» к Кайри Ирвингу: «Другими словами, встань на колени и открой рот»

Бывший игрок НБА Ройс Уайт высказался о требованиях «Бруклина», которые Кайри Ирвинг должен выполнить, чтобы вернуться на площадку.

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