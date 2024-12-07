Стали известны подробности ДТП под Симферополем с участием грузовика и автобуса

Суббота, 7 декабря. «Крым 24».В районе села Залесье Симферопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса и грузовика, в результате которого два человека получили помощь врачей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии