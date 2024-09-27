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Царьград

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Пельмени - рядом с химией. Продавцу всё равно: Как сейчас живёт село, где в семье насмерть отравились четыре ребёнка

Пельмени - рядом с химией. Продавцу всё равно: Как сейчас живёт село, где в семье насмерть отравились четыре ребёнка

Как сейчас живёт село, где в семье насмерть отравились четыре ребёнка, поужинав пельменями из местного магазина? Журналист съездила туда и увидела странную картину: в сельпо пельмени лежат рядом с бытовой химией, а продавцу всё равно.

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