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Александр КАНИЩЕВ: Создание аналога союзного чемпионата? Не случайно же Миллер на матче с «Арсеналом» в костюме с надписью СССР появился

Александр КАНИЩЕВ: Создание аналога союзного чемпионата? Не случайно же Миллер на матче с «Арсеналом» в костюме с надписью СССР появился

В субботу «Зенит» разгромил на своем поле тульский «Арсенал». Можно ли с такой игрой быть фаворитом чемпионата, почему Юри Алберто не похож на бразильца и что делать с РПЛ? На эти и другие вопросы ответил бывший футболист «сине-бело-голубых».

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