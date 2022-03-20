Александр КАНИЩЕВ: Создание аналога союзного чемпионата? Не случайно же Миллер на матче с «Арсеналом» в костюме с надписью СССР появился

В субботу «Зенит» разгромил на своем поле тульский «Арсенал». Можно ли с такой игрой быть фаворитом чемпионата, почему Юри Алберто не похож на бразильца и что делать с РПЛ? На эти и другие вопросы ответил бывший футболист «сине-бело-голубых».